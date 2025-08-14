Видео с влетевшим в жилой дом Ростова украинским БПЛА распространилось в соцсетях

Жилой квартал Ростова-на-Дону превратился в зону чрезвычайного происшествия (ЧП) после атаки украинского беспилотника, пишет SHOT.

Украинский БПЛА типа «Аэропракт» («Летучая лисица»), способный нести до 20 кг взрывчатых веществ, ударил по многоэтажному дому, оставив после себя разрушения. Момент, на котором дрон врезается в здание, попал на видео. На кадрах можно увидеть мощный взрыв и услышать громкие звуки.

По данным телеграм-канала, число пострадавших в результате инцидента продолжает расти — по последним данным, медицинская помощь потребовалась 13 местным жителям. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА ранения получили три человека.