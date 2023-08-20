Губернатор Старовойт: На вокзале в Курске устранены основные последствия ночного удара

Губернатор Курской области Роман Старовойт в интернет-мессенджере поделился подробностями последствий атаки беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске.

Атака была совершена в ночь с 19 на 20 августа. Согласно предварительной информации беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала. Это спровоцировало возгорание. Осколочные ранения получили пять человек.

«Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!», - написал в интернет-мессенджере губернатор Курской области Роман Старовойт

На данный момент основные последствия удара устранены, сообщил губернатор Курской области. В 3:46 удалось ликвидировать пожар. В ближайшее время работники коммунальных служб приступят к устранению остальных последствий. Установлено, что пострадала часть крыши, первая платформа и фасад вокзала. В зале ожидания и пешеходном тоннеле также есть разрушения, спровоцированные взрывной волной.

В момент удара на территории вокзала находилось 50 человек, пишет агентство «РИА Новости». Сотрудники оперативно эвакуировали людей. В настоящее время вокзал работает, но с некоторыми изменениями. На место происшествия прибыли волонтеры, которые помогают людям с посадкой на поезда и оказывают психологическую поддержку.