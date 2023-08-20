Пятеро человек пострадали в ходе атаки украинского боевого дрона на вокзал в Курске

Как проинформировал губернатор Курской области Роман Старовойт, запущенный с территории Украины БПЛА, предположительно, врезался в крышу ж/д вокзала. В результате инцидента осколками стекол были ранены пять человек.

Глава региона добавил, что подробности атаки украинского дрона уточняются. На месте работаю все экстренные службы Курска.

«Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол», - написал Старовойт в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА спикировал на крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. Синхронно с этим инцидентом столичные аэропорты Домодедово и Внуково были временно закрыты на прилет и вылет рейсов.