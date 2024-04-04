Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили в результате нападения

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили в ходе нападения, произошедшего возле Дома Культуры в городе Апатиты. Соответствующее заявление сделали представители чиновника, их слова передает информационное агентство РБК .

Как сообщили сотрудники пресс-службы, на выходе из ДК, к губернатору подбежал мужчина и нанес Чибису ранение при помощи ножа.

Сообщается, что чиновник был госпитализирован в Кировск для последующего проведения операции. Известно также, что злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Детали происшествия в данный момент уточняются.