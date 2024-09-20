Гуляев: корейские чиновники ущемляют чемпиона Ана из-за выступления за Россию

Глава Союза конькобежцев РФ Николай Гуляев рассказал, что южнокорейские чиновники ущемляют шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана и членов его семьи из-за выступлений спортсмена в составе сборной России, сообщил ТАСС.

Спикер рассказал, что хотел пригласить Виктора принять участие в некоторых российских проектах. Спортсмен попросил не ставить его в неловкое положение. На родине его доброе отношение к России стало поводом для ущемлений со стороны правительства. Страдают также и близкие ему люди.

«У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определенному гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — рассказал ТАСС глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Несмотря на препятствия, спортсмен продолжает поддерживать связь с российскими коллегами. Так, в России проходит Кубок, названный в его честь. Виктор всегда записывает видеообращения для участников мероприятия — молодых спортсменов. На русском языке он желает им побед, спортивных достижений и здоровья.

Виктор Ан вступил в российское гражданство в 2011 году. На Олимпийских играх, которые проходили в Сочи, спортсмен завоевал золотые и бронзовую медаль. Он выступал в составе сборной РФ. В 2018 году не смог участвовать в играх, которые состоялись в Пхенчхане, из-за отсутствия приглашения.

Ранее сообщалось, что паралимпийцы из России получили приглашение на участие в закрытии Игр, которое пройдет в Париже.