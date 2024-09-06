Российские паралимпийцы получили приглашение на участие в закрытии Игр в Париже

Российские и белорусские атлеты получили приглашение принять участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Париже, которая состоится 8 сентября. Об этом заявил Сергей Рожков, глава Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщил ТАСС.

«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места», — говорится в сообщении.

Однако, как отметил Рожков, не все российские паралимпийцы смогут присутствовать на закрытии, так как некоторым из них предстоит долгий перелет домой через Стамбул уже на следующий день.

Тем не менее те, кто пожелает, могут присутствовать на церемонии.

По итогам восьмого дня соревнований Паралимпийских игр в Париже, проходившего 5 сентября, российские спортсмены завоевали пять медалей.

В копилку сборной добавились две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. Таким образом, на счету российских паралимпийцев уже 53 медали: 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых.

Ранее сообщалось, что Украина собирается лишить Россию зимней Олимпиады 2026 года в Италии.