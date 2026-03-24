В подмосковных учреждениях ГУФСИН прошла Неделя молитвы

В учреждениях ГУФСИН России по Московской области прошла с 16 по 22 марта проходила Неделя молитвы, ее традиционно проводят дважды в год – весной, в Крестопоклонную седмицу Великого поста, и осенью перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что это особая форма молитвы и попечения Русской православной церкви о людях, которые находятся в пенитенциарных учреждениях. В рамках Недели молитвы священнослужители в исправительных колониях, следственных изоляторах, филиалах уголовно-исполнительной инспекции совместно с заключенными и сотрудниками уголовно-исполнительной системы молились о подозреваемых, обвиняемых, осужденных и не только. Кроме того, священнослужители РПЦ каждый день совершали богослужения для осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

