Гуманоид из воды и следы чупакабры: всплеск паранормальной активности в Подмосковье

По информации издания, жители делятся разными историями в соцсетях. Так, в одном из телеграм-каналов сообщалось, что житель деревни Авдотьино во время рыбалки встретился с необычным явлением: из воды появился гуманоидный силуэт с человеческими чертами лица и длинной шерстью, который спокойно ушел под воду. Мужчина признался, что одновременно его охватил восторг и страх.

По данным издания, через несколько дней в соцсетях стали появляться данные о нападении на животных в селе Новгородово. Люди обнаружили на участках тела погибших кур и кроликов. По их словам, клетки были разбиты. Некоторые жители предположили, что в лесах объявились чупакабры. В районе Нового быта жители неоднократно рассказывали, что становились свидетелями НЛО.

Потомственная ведунья Елена Загорицкая рассказала корреспонденту REGIONS, что вблизи новобытовских лесов она чувствует особую энергетику. Она проводила на данной территории «очистительный» обряд.

«Здесь действительно неспокойная аура. Пришлось провести обряд на очищение места. Теперь все должно быть хорошо», — рассказала Загорицкая.

Уфолог из Серпухова Андрей Литницкий высказал мнение, что некоторые явления, зафиксированные в лесах, сложно объяснить с научной точки зрения.

