Криминалист объяснил, почему исчезновение Усольцевых остается почти мистикой

В лесах Красноярского края пропала семья Усольцевых: 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина. Последний раз их видели, когда они направлялись к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье. Криминалист Михаил Игнатов пояснил, что обычно исчезновения происходят с людьми, имеющими зависимости или ведущими кочевой образ жизни, передает с aif.ru.

Следственный комитет рассматривает основной сценарий как несчастный случай. При этом специалисты отмечают, что отсутствуют какие-либо следы пребывания Усольцевых на маршруте, что делает ситуацию необычной.

В таких случаях проводится розыск и проверка всех неопознанных тел. В случае с Усольцевыми никакой информации о местах их пребывания нет.

Игнатов также отметил, что подобные случаи, когда пропадает сразу вся семья, крайне редки. Потеря группы вызывает больше вопросов, чем одиночные исчезновения туристов или альпинистов, чьи тела обычно находят через некоторое время после происшествия.

В числе рассматриваемых версий — возможный уход семьи за пределы страны. Криминалист оценил последнее видео, записанное сыном Усольцевых, чтобы понять их действия перед исчезновением. Расследование продолжается, и правоохранительные органы призывают всех, кто располагает информацией, обратиться.

