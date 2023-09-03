ГУМВД: Пятеро подозреваемых в похищении подростка в Ленобласти задержаны

В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что подозреваемые в похищении 17-летнего подростка задержаны, пишет агентство «РИА Новости».

Ранее в полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что ее сын встретился со своим знакомым. Знакомый был на встрече не один, а с другими неизвестными в балаклавах. Подростка насильно посадили в автомобиль. У него вымогали 50 тысяч рублей. Юноша снял с карты 49 тысяч рублей и передал незнакомым.

«1 сентября в 02:50 в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 44-летняя местная жительница, с сообщением об инциденте с ее 17-летним сыном», - сообщают в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Задержанными оказались молодые люди из разных городов. Из пяти человек трое учатся в различных профильных учебных заведениях. Полицейские осмотрели автомобиль, в котором предположительно находился потерпевший. В транспортном средстве были найдены наручники, перчатки, балаклавы черного цвета, перцовый баллончик, страйкбольный пистолет, экипировка, тактические перчатки.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Все подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ», – сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы возбудили одновременно два уголовных дела – в связи с похищением человека и вымогательством. Мама подростка отметила, что к ее сыну не применяли насильственные действия, только оказывали словесное давление.