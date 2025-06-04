Густой черный дым валил из частного дома в Кемерово

По данным издания, о пожаре стало известно из соцсетей. Пользователи активно делились фото. Из-под крыши дома валил густой черный дым. Здание охватило пламенем. Очевидцы переживали, что могут загореться рядом стоящие жилые дома. В пресс-службе кузбасского ГУ МЧС проинформировали, что в момент возгорания в доме находился человек. Он сумел самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей.

По информации МЧС, причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности при пользовании электрического оборудования. Специалисты будут проверять данную версию. На место происшествия прибыли 14 сотрудников МЧС. Им понадобилось четыре единицы техники. Возгорание ликвидировали.

«Общая площадь пожара — 131 кв. м. Пострадавших нет», — уточнил собеседник издания.

В МЧС назвали последствия пожара: обгорела обрешетка крыши дома, стены внутри стайки, обрешетка крыши и перекрытия бани. Большая часть обгоревших предметов была сделана из дерева, что стало причиной быстрого распространения огня.

Ранее сообщалось, что шаровая молния стала причиной пожара в доме вдовы участника СВО под Волгоградом.