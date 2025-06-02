Шаровая молния стала причиной пожара в доме вдовы участника СВО под Волгоградом

Отмечается, что женщина находилась в Волгограде, когда ей сообщили о страшной новости. Вернувшись домой, она увидела обгоревшие остатки деревянного дома, в котором сгорели все вещи, включая документы мужа, личные фотографии и письма от Министерства обороны РФ.

«Говорят, что шаровая молния ударила в антенну, пошла искра, и началось, моментом всполыхнуло. Все сгорело, ничего не осталось», — сказала жительница Волгоградской области.

Женщина рассказала, что ее муж отправился на фронт в 2022 году после объявления о частичной мобилизации. С мая 2024 года мужчина на связь не выходил, перед этим предупредив супругу о том, что уходит на задание.

Пострадавшая сообщила, что огонь очень быстро уничтожил ее дом — уцелела только кухня, но туда она перебраться не может из-за отсутствия условий для жизни.

«Мне бы помочь со строительством, чтобы перейти туда. Гол как сокол. Ни дома, ни мужа, ни документов. Даже собака перепугалась и убежала, найти не могу», — рассказала женщина.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пожар в доме удалось потушить спустя два часа после вызова.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе отменят оплату справок для семей погибших бойцов спецоперации.