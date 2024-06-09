Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что никакое давление со стороны Кишинева не отразится на ее желании встретиться в рамках любого рабочего визита с президентом России Владимиром Путиным, сообщил ТАСС .

Евгения Гуцул заявила, что была бы рада снова встретиться с российским лидером. Люди, которые за нее голосовали, поддерживают сотрудничество с РФ, поэтому она не побоится очередной негативной реакции Кишинева.

«За мной народ Республики Молдова, за мной народ Гагаузии. Я знаю, чего они хотят», — заявила глава Гагаузской автономии Молдавии.

В начале марта на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи лидеры обсудили проблемы, актуальные для жителей Гагаузской автономии. Они касаются цен на газ, сложностей с осуществлением финансовых операций, экспортом сельскохозяйственной продукции. Владимир Путин заверил, что Россия окажет всестороннюю поддержку региону.

В СМИ появилось много публикаций, что после возвращения домой Евгению Гуцул могут задержать из-за встречи с российским лидером. Этого не произошло, но глава автономии не боялась реакции Кишинева.

Ранее мы сообщали, что глава оппозиционной партии Додон призвал не признавать результаты выборов в Молдавии в случае победы действующей главы государства Майи Санды.