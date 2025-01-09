Гвардии ефрейтор Аверин в одиночку вывез с поля боя 20 раненых

Гвардии ефрейтор Владимир Аверин оказал помощь 20 раненым бойцам во время попытки ВСУ контратаковать позиции, которые ранее освободили военнослужащие России, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Владимир оказывал помощь раненым сослуживцам под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ. Он рисковал собственной жизнью. Оказав помощь, эвакуировался в безопасное место. По завершении боя гвардии ефрейтор погрузил раненых на автомобиль и оперативно доставил их в полевой госпиталь.

В Минобороны также рассказали о Владимире Бордюге — операторе беспилотных летательных аппаратов. Благодаря его оперативности и быстрой адекватной реакции на происходящие события пулеметный расчет противника был устранен при помощи БПЛА. Техника находилась на господствующей высоте. Позиции противника рядом также были хорошо укреплены. Штурмовая группа ВС РФ попала в засаду. Боец помог сослуживцам.

«Грамотно оценив обстановку и быстро подготовив ударный БПЛА к вылету, Владимир незамедлительно отправил его в район опорного пункта противника. Оперативно определив местоположение вражеского пулеметного расчета, Владимир Бордюг верно рассчитал траекторию полета дрона и прицельным попаданием уничтожил его», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что действия бойца позволили штормовой бригады ВС РФ успешно продолжить наступление и добиться поставленной цели — занять позиции противника с целью дальнейшего удерживания.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по позициям украинских войск под Колодезями.