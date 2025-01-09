Российские войска прорвали оборону ВСУ в районе Ивановки и активно готовятся к наступлению на стратегически важную высоту в Колодезях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

В последние дни российские вооруженные силы достигли значительных успехов на фронте, прорвав оборонительные позиции ВСУ в районе Ивановки. По информации военного эксперта, украинская оборонительная линия была успешно преодолена, что открывает новые возможности для дальнейшего продвижения российских войск в ходе конфликта.

Сейчас основные бои направлены на захват господствующей высоты в районе Колодезей, которая дает некоторые преимущества ВСУ. Поэтому российские силы активно готовятся к следующему этапу наступления.

Кроме того, ВС РФ проводят интенсивные комбинированные удары по вражеским позициям, используя боеприпасы высокой мощности, что значительно осложняет ситуацию для украинской стороны.

Ранее сообщалось об активных боевых действиях у Купянска. Там разведка ВС РФ уничтожает блиндажи и украинскую пехоту на подступах к городу.