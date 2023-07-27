Хабаровск превращается в культурную столицу России

С каждым городом культурная жизнь Хабаровска становится все интереснее, сообщает vostokmedia.com . В городе открываются театры, кружки, а одаренные дети получают денежные вознаграждения от местной администрации.

В Хабаровске не первый год работает детско-юношеский симфонический оркестр, в котором занимаются талантливые дети и взрослые (от 10 до 19 лет). Ребята получали высокие награды. Функционирует народный молодежный театр «Начало». Была реконструирована местная библиотека. Восстанавливают дворцы культуры.

Одним из главных достижений является постановка детского балета «Щелкунчик», аналогов которой нет по всей России. Для молодежи созданы все условия, чтобы они могли созидать и творить самостоятельно. Это позволяет растить сильное и развитое поколение людей.

«По национальному проекту «Культура» для учреждений приобретается оборудование, администрацией города проводятся ремонты, в частности, в 2019 году отремонтировали нашу художественную школу. Мэрия города, глава Сергей Крачук всегда на стороне отрасли культуры», - рассказывает директор Детской художественной школы города Хабаровска Людмила Смолянская

Одаренные дети получают стипендию от мэра города. Все реализованные проекты – это заслуга местной власти, которая выделяет средства в достаточном объеме. Часто проходят конкурсы, участие в которых помогает выиграть грант. Полученные деньги организации тратят на приобретение костюмов или реконструкцию зданий, на покупку инструментов или новой техники.