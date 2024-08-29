Хакеры взломали профиль Мбаппе в соцсети и оскорбляли Месси и «Тоттенхэм»

Хакеры взломали аккаунт нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в соцсети X и публиковали от его имени посты, в которых критиковали известных футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а также оставляли провокационные политические комментарии, сообщил Mirror.

Издание отмечает, что в настоящее время посты удалены. Страницу взломали в ночь на 29 августа. Один из постов был посвящен восьмикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси, в котором его назвали карликом. Хакеры отметили, то профессиональные способности Месси не сравнятся с Роналду. Аноним также опубликовал несколько комментариев в негативной тональности в адрес команд «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Некоторые подписчики Килиана Мбаппе были возмущены подобными твитами. Один из пользователей отметил, что пиар-команда нападающего сборной Франции обязана не допускать подобных противоречивых ситуаций. Хакеры также выпустили токен «MBAPPE», стоимость которого за считаные часы достигла высоких показателей, но после удаления постов так же резко обнулилась.

Ранее сообщалось, что экс-помощник президента РФ Клименко назвал причины необходимости существования в России «белых хакеров».