Экс-помощник президента РФ Клименко назвал причины необходимости существования в России белых хакеров

В России планируется создать отдельный реестр для легализации деятельности белых хакеров. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко пояснил, кто такие белые хакеры и почему им необходим целый реестр. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, любое программное обеспечение любых компаний разработано по регламенту, называемом Уголовным кодексом РФ. Так, любое вмешательство в код считается преступлением.

Бывший помощник главы государства уточнил, что законодательная инициатива по легализации белых хакеров подталкивает к вопросу: каким образом это сделать? Белыми хакерами называются обычные программисты, которые в рамках рабочего времени заходит на сайт любой организации и может получить доступ к базе данных.

По его мнению, регистрация белых хакеров необходима для легализации и стандартизации использования баз данных и вмешательств в системы. Таким образом, программист мог бы заработать деньги, а также по разрешению компании найти ошибки в коде, получить премию. Таким образом работали запрещенный в России Facebook* и Google.

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