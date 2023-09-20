Халатность медиков могла привести к ампутации ноги жителя Белгородской области

В Строителе мужчине на ногу упало бревно. Они с супругой обратились в больницу. Доктор сделал снимок, сообщил о переломе трех пальцев и необходимости накладывания гипса. Пациенту начали обрабатывать ногу, но помещение вызвало у него удивление. Мужчина сделал замечание, что кушетка грязная, как и все вокруг. Женщина проигнорировала замечание.

«Как выясняется далее, гипс был наложен неправильно и вообще при данном переломе не нужен был вовсе», - рассказывает жена потерпевшего

После того, как гипс нанесли на ногу, мужчину отправили домой. Его состояние лишь ухудшалось, температура резко возрастала. На третий день супруги вызывали бригаду скорой помощи.

Пациента снова доставили в больницу. Визуально осмотрели гипс и сказали, что у него просто развилась аллергическая реакция. Советовали возвращаться домой. Женщина настояла, чтобы пришел травматолог.

Специалист раскрыл гипс. Женщина делится впечатлениями: нога была опухшая и черного цвета. Было понятно, что собрался гной. Тогда врач просто прокол гнойник и снова отправил супругов домой, даже не выписав таблетки (антибиотики, жаропонижающие).

«По возвращении домой стало ещё хуже: нога распухла ещё больше, температура не спадала», - вспоминает женщина

Мужчина снова вызвал скорую, но вечером они не могли его доставить в больницу. Вкололи парацетамол. Тогда мужчина с женой решили не ждать нового дня, а самостоятельно добираться до больницы. В медицинском учреждении отметили, что если бы пациент обратился на несколько часов позже, то речь бы шла об ампутации ноги.

«В данный момент мой муж лежит в стационаре под капельницами и антибиотиками, и никто не даёт гарантии, что нога восстановится. Почему молодой мужчина может остаться инвалидом на всю жизнь по врачебной ошибке?», - задается вопросом супруга пациента

Главврач Яковлевской ЦРБ Евгений Сучалкин пообещал провести внутреннее расследование.