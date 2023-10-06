Хамит и не отвечает на вопросы: Клиенты «Победы» рассказали о чат-боте Витя

Лоукостер «Победа» разработал собственный чат-бот, которого зовут Витя. Пока бот работает с ошибками: может нагрубить или ответить на вопрос совершенно не по теме, сообщает newizv.ru .

Специалисты загрузили в базу пять тысяч ответов на вопросы. Вопросы выбирали из тех, которые чаще всего задавали клиенты компании в телефонном режиме. Разработчики сообщили, что со временем будут лишь увеличивать базу, добавляя новые вопросы и подробные ответы.

У чат-бота есть одно преимущество – можно утончить любой вопрос, не оплачивая данную услугу. Раньше звонки были платные, при чем, их стоимость клиенты оценивали как высокую (за минуту платили 70 рублей). Оператор отвечал довольно долго, как говорят клиенты, поэтому платить приходилось еще больше.

Некоторые клиенты удивились, что Витя обращается к ним на «ты». Такой формат может понравиться некоторым людям. Есть те неполадки в работе, которые точно не понравятся ни одному пользователю. Витя может грубо отвечать. Иногда Вите задают один вопрос, но он отвечает совершенно на другой или же говорит очень размыто, непонятно.