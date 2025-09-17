Ханде Эрчел и Юлия Снигирь: какие актрисы вошли в рейтинг красоты по версии соцмедиа

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion и «Медиалогии» совместно проанализировали данные русскоязычного сегмента социальных медиа, чтобы назвать имя самой красивой актрисы по мнению пользователей, сообщил ТАСС.

«Онлайн-кинотеатр KION совместно с компанией "Медиалогия" провели исследование: какие актрисы чаще всего упоминаются пользователями в контексте "красоты"», — отмечается в исследовании.

По информации издания, лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел, которая известна зрителям по сериалу «Постучись в мою дверь». В контексте «красоты» имя актрисы упоминалось 35 705 раз. Второе место рейтинга заняла Дженнифер Энистон. Однако количество упоминаний Эрчел превышает упоминания об Энистон практически в четыре раза, что делает актрису абсолютным лидером рейтинга.

По данным издания, в рейтинг также попали голливудские актрисы Ева Лонгория, Марго Робби и Сара Джессика Паркер. Аналитики также проанализировали упоминания российских актрис. В данном рейтинге лидирует Юлия Снигирь. Эксперты сообщили о 6 561 упоминании пользователей в контексте параметра «красота». Кроме того, красивыми россияне считают Светлану Ходченкову, Марину Александрову, Анну Чиповскую и Любовь Аксенову. В пресс-службе «Медиалогии» отметили, что анализ показал широкий интерес зрителей к теме женской привлекательности в кино.

Ранее сообщалось, что актриса Бледанс заявила о мечте работать на новой Ялтинской киностудии.