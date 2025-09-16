Актриса Бледанс заявила о мечте работать на новой Ялтинской киностудии

Возрождение легендарной Ялтинской киностудии привлекает внимание крупных деятелей российского кинематографа. Известная актриса Эвелина Бледанс публично выразила готовность присоединиться к этому масштабному проекту, заручившись поддержкой Никиты Михалкова. Об этом сообщает «Крым 24».

В своих комментариях Бледанс подчеркнула, что как уроженка Ялты чувствует личную причастность к воссозданию киностудии. Она уже заявила о желании участвовать в проекте, отметив, что на текущем этапе идут строительные работы, но при переходе к творческой фазе рассчитывает найти для себя достойную роль в этом начинании.

Проект предполагает создание современного кинокластера с полным производственным циклом и образовательным комплексом. Подписание меморандума между правительством Крыма, Союзом кинематографистов и одним из крупнейших российских банков обеспечивает инвестиции в размере свыше 25 млрд рублей.

Реализация этого амбициозного проекта не только восстановит исторический объект, но и создаст в Крыму современный кинотехнопарк международного уровня. Это позволит региону вернуть статус одной из ведущих киносъемочных площадок страны, обеспечит создание новых рабочих мест и будет способствовать развитию культурного потенциала полуострова.

Таким образом, возрождение Ялтинской киностудии становится не просто реконструкцией, а масштабным преобразованием, способным изменить культурный ландшафт всего региона и привлечь творческие силы со всей России.

Ранее режиссер Никита Михалков спрогнозировал будущее Ялтинской киностудии.