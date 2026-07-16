Беспорядок вокруг человека — не всегда признак неряшливости: зачастую он отражает внутреннее состояние, страхи и даже непрожитые эмоции. Об этом REGIONS рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Порядок — дело индивидуальное: когда хаос не проблема

У каждого свое понимание порядка и комфорта, подчеркнула эксперт. То, что одному кажется захламлением, для другого — удобная организация пространства. Если человек не испытывает дискомфорта и легко ориентируется в своем пространстве, менять ничего не нужно.

«Если вы эффективны в захламленной комнате или за своим грязным рабочим столом, привыкли находить вещи и бумаги с ловкостью фокусника, доставая нужные документы из‑под пыльной кипы, — вопросов нет», — пояснила Екатерина Булгакова.

О чем сигнализирует дискомфорт от беспорядка

Если же найти нужную вещь сложно, а находиться в помещении неприятно, стоит задуматься о причинах такого состояния. По словам психолога, беспорядок нередко становится отражением внутреннего мира — мыслей, эмоций и целей. Он может указывать на:

непрожитое горе или психологическую травму;

депрессивное состояние;

сильную перегруженность и бессознательную попытку «спрятаться» от стресса за вещами;

страх новизны и трудности с расставанием со старым;

склонность к собирательству, когда вещи постепенно вытесняют человека из собственного жилья.

«Задумайтесь: хорошо ли то, что вещи постепенно вытесняют вас из жилища и оно становится похоже на склад, где трудно убираться?» — обратила внимание специалист.

Связь порядка в доме и порядка в голове

Психолог отметила, что наведение порядка в пространстве способно упорядочить и мысли — и наоборот: если удается привести в систему внутренние установки, легче организовать и окружающее пространство. Для начала достаточно уделять уборке всего 15 минут в день, выбирая любую зону дома. Эффективным может оказаться метод «хотспот»: нужно взять одну корзину и складывать в нее все, что пока не удается рассортировать. Далее эту корзину разбирают по частям — можно по 5 минут ежедневно. Важное правило: для каждой вещи должно быть свое место, и его нужно соблюдать. При этом уборка должна приносить ощущение легкости, а не истощения: не стоит устраивать многочасовые «разборы» шкафов.

«Взяли — положили на место. Чисто не там, где убирают, а там, где не бросают», — подчеркнула Булгакова.

Какие системы уборки можно попробовать

Существует немало проверенных методик, помогающих системно подойти к организации пространства. Эксперт упомянула несколько популярных подходов:

метод Конмари — сортировка вещей по принципу «дарит ли эта вещь радость»;

система Флайледи — ежедневные короткие уборки по четкому плану;

«предсмертная уборка» — мягкое, поэтапное избавление от лишнего с акцентом на осмысленность.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Полина Крачун ]

«Найдите и используйте тот, который подходит вам», — посоветовала Екатерина Булгакова.

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