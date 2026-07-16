Пятеро российских фигуристов получили нейтральный статус

Право выступать на международных соревнованиях теперь имеют Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.

В конце июня союз допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе и без государственной символики. Россиянам предоставили по одной квоте в каждом виде на чемпионатах мира и Европы, а вот участие российских фигуристов в Гран-при маловероятно из-за уже сформированного состава участников.

На Олимпийских играх в Милане в нейтральном статусе выступали Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба представителя России заняли шестое место.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала депутата Виталия Милонова за его слова о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.