«Фантастический рассказчик» и брат Баталова: ушел из жизни протопресвитер Михаил Ардов

В ночь на 15 июля в Москве на 89-м году жизни скончался протопресвитер Михаил Ардов. О смерти известного священника и писателя сообщил филолог Николай Подосокорский в своем телеграм-канале, передает The Voice. Михаил Ардов был единоутробным братом народного артиста СССР Алексея Баталова. Последние годы, с 2020-го, он находился в частном пансионате для пожилых людей.

Коллеги и друзья отзываются об Ардове как о неординарной личности. Блогер Андрей Зайцев назвал его сложным, но талантливым человеком и отметил, что успел получить от него книгу с автографом.

Журналист Антон Орехъ, в свою очередь, сказал, что Ардов был самым необычным священнослужителем из всех, кого он знал. Он также напомнил, что в доме Ардовых долгое время жила Анна Ахматова, а сам Михаил слыл фантастическим рассказчиком. Примечательно, что в начале 1990-х Ардов порвал с Русской православной церковью (РПЦ) и стал ее яростным критиком, несмотря на сан.

Михаил Ардов родился 21 октября 1937 года в Москве. Его мать — актриса Нина Ольшевская, отец — писатель-сатирик Виктор Ардов. В 1960 году он окончил факультет журналистики МГУ и занялся литературой. Через четыре года после выпуска принял крещение, а еще через три года стал иподиаконом в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Ордынке.

В 1980 году его рукоположили в сан священника, а 24 ноября 2017 года митрополитом Феодором он был возведен в сан протопресвитера. За свою жизнь Михаил Викторович написал несколько книг, среди которых «Заметки кладбищенского попа», «Легендарная Ордынка. Портреты», «Исподтишка меняются портреты» и «Записки для подземелья».

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