Из Африки — в подмосковное Богослово: как семинаристы из Томска готовили храм к престольному празднику

В подмосковном Щелковском округе есть место, куда в канун больших праздников съезжаются добровольцы со всей страны. Казанский храм в деревне Богослово готовится ко дню памяти Петра и Павла. В этом году первыми помощниками стали не местные жители, а гости из далекой Африки, сообщил REGIONS.

Фото: [ щелковское благочиние ]

Из Томска в Богослово: как студенты оказались в Подмосковье

Молодые люди приехали издалека — они учатся в Томской духовной семинарии и оказались в столичном регионе проездом. Но вместо того чтобы просто осмотреть достопримечательности, они решили принести пользу. И уже через несколько часов после прибытия взялись за грабли и метлы: нужно было убрать территорию вокруг храма.

На службе и за клиросом

К воскресенью гости полностью влились в ритм приходской жизни. Они помогали в алтаре и пели на клиросе, причем делали это с удивительной уверенностью. Прихожане, признаются, были тронуты: иностранцы не просто выучили слова, но и произносили их с правильным ударением и интонацией. Церковнославянский язык для них, как оказалось, почти родной.

Паломничество с колокольным звоном

После службы настоятель храма решил показать гостям святыни округа. Поехали в Ксениевский храм в Медвежьих Озерах. Экскурсию для семинаристов провел местный священник Димитрий Задорожный. Он подробно рассказал о росписях и иконах, некоторые из которых создал отец Иоанн — тот самый настоятель, который привез гостей. А затем всех пригласили на колокольню. Семерик и Карилл, двое из гостей, не удержались и попробовали себя в роли звонарей. Получилось, говорят, даже мелодично.

Угощение и благодарность

День завершился общей трапезой. Помимо сытного обеда, гости увезли с собой главное — чувство теплоты и единения. Отец Димитрий и прихожане не скрывали радости от встречи. Семинаристы, в свою очередь, обещали вернуться. Ведь такие поездки, говорят они, сближают сильнее слов.

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