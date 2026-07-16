Белые черви в малине: энтомолог объяснил, почему их не стоит бояться и как правильно мыть ягоды

Каждое лето социальные сети заполоняют фотографии малины с крошечными белыми червями внутри, а дачники и покупатели на рынках впадают в панику. Распространено убеждение, что наличие «червей» в ягоде означает заражение паразитами и делает продукт непригодным к употреблению. Энтомолог Константин Кирьянов успокоил: белые личинки, которых так боятся потребители, не имеют ничего общего с гельминтами и абсолютно безопасны для человека, сообщил REGIONS. Более того — их присутствие может свидетельствовать о высоком качестве ягоды.

Кто на самом деле живет в малине

По информации эксперта, белые «червячки», обнаруживаемые внутри спелых ягод малины, не являются ни глистами, ни паразитами. По словам Кирьянова, в 90% случаев это личинки малинного жука (Byturus tomentosus) — небольшого насекомого серо-бурого цвета, откладывающего яйца в цветки малины еще весной. В редких случаях в малине могут встречаться личинки малинной галлицы или плодовой мухи дрозофилы. Они также абсолютно безвредны для человеческого организма.

«Многие ошибочно принимают этих личинок за гельминтов, что является грубой ошибкой. Малинный жук — классический растительноядный вредитель, личинки которого питаются исключительно мякотью ягод. Для человека они совершенно безопасны: даже при случайном проглатывании нескольких личинок они просто переварятся в желудке, как любой другой белковый продукт. Никакого паразитарного заражения произойти не может», — объясняет энтомолог.

Почему червивая малина может быть даже полезнее

Парадокс, о котором редко упоминают продавцы на рынках: наличие личинок часто свидетельствует о минимальном использовании пестицидов. Это не отменяет необходимости мыть червивую малину — обработка требуется в любом случае. Однако паниковать из-за ее наличия определенно не стоит.

«Присутствие живых личинок в ягоде говорит о том, что ее не обрабатывали агрессивной химией. Фермеры, применяющие системные инсектициды, получают „чистую“ ягоду без единого червячка, однако вместе с ней потребитель получает и остаточные количества пестицидов. Личинка выступает своего рода биоиндикатором экологичности продукта», — отмечает Кирьянов.

Кому все же стоит быть осторожнее

Несмотря на безопасность личинок, врачи выделяют несколько групп людей, которым следует быть особенно внимательными:

Аллергики. Белковая структура личинок у некоторых людей с высокой чувствительностью может вызвать аллергическую реакцию. Это редкость, но предрасположенным к аллергии рекомендуется тщательно промывать ягоды.

Люди с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Любая дополнительная органическая нагрузка способна спровоцировать дискомфорт.

Дети до 3 лет. Их пищеварительная система еще формируется, поэтому малышам малину лучше давать после тщательной обработки и в небольших количествах.

Люди с ослабленным иммунитетом. В период восстановления после болезней рекомендуется выбирать максимально чистые продукты.

Как правильно мыть малину: 3 проверенных способа

Энтомологи и диетологи рекомендуют несколько методов, которые гарантированно «выгоняют» личинок из ягод, не разрушая при этом витамины и не портя вкус.

Способ № 1. Соленая вода

В 1 литре прохладной воды растворяется 1 чайная ложка соли.

Малина заливается раствором на 10–15 минут.

Личинки всплывают на поверхность — остается слить воду и промыть ягоды чистой водой.

Способ № 2. Уксусный раствор

Смешивается 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды.

Малина замачивается на 5–7 минут.

Ягоды тщательно промываются под проточной водой.

Способ № 3. Контрастное ополаскивание

Сначала малина опускается в прохладную воду на 5 минут.

Затем быстро промывается под теплой (не горячей) водой.

Личинки от перепада температур выползают наружу.

Чего делать категорически нельзя

Эксперты предостерегают от нескольких распространенных ошибок. Не следует мыть малину под сильной струей воды — ягоды легко повреждаются, теряют сок и витамины. Замачивание дольше 20 минут не рекомендуется — ягода напитается водой и потеряет вкус. Использование мыла или моющих средств недопустимо — их остатки на пористой поверхности ягоды опаснее любых личинок. Перебирать влажную малину руками не стоит — так ягоды только раздавливаются. Лучше выложить их на бумажное полотенце и дать обсохнуть.

Ранее врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько малины можно есть без вреда.