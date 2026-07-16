Белые черви в малине: энтомолог объяснил, почему их не стоит бояться и как правильно мыть ягоды

REGIONS: энтомолог Кирьянов развеял миф об опасности белых червей в малине

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Каждое лето социальные сети заполоняют фотографии малины с крошечными белыми червями внутри, а дачники и покупатели на рынках впадают в панику. Распространено убеждение, что наличие «червей» в ягоде означает заражение паразитами и делает продукт непригодным к употреблению. Энтомолог Константин Кирьянов успокоил: белые личинки, которых так боятся потребители, не имеют ничего общего с гельминтами и абсолютно безопасны для человека, сообщил REGIONS. Более того — их присутствие может свидетельствовать о высоком качестве ягоды.

Кто на самом деле живет в малине

По информации эксперта, белые «червячки», обнаруживаемые внутри спелых ягод малины, не являются ни глистами, ни паразитами. По словам Кирьянова, в 90% случаев это личинки малинного жука (Byturus tomentosus) — небольшого насекомого серо-бурого цвета, откладывающего яйца в цветки малины еще весной. В редких случаях в малине могут встречаться личинки малинной галлицы или плодовой мухи дрозофилы. Они также абсолютно безвредны для человеческого организма.

«Многие ошибочно принимают этих личинок за гельминтов, что является грубой ошибкой. Малинный жук — классический растительноядный вредитель, личинки которого питаются исключительно мякотью ягод. Для человека они совершенно безопасны: даже при случайном проглатывании нескольких личинок они просто переварятся в желудке, как любой другой белковый продукт. Никакого паразитарного заражения произойти не может», — объясняет энтомолог.

Почему червивая малина может быть даже полезнее

Парадокс, о котором редко упоминают продавцы на рынках: наличие личинок часто свидетельствует о минимальном использовании пестицидов. Это не отменяет необходимости мыть червивую малину — обработка требуется в любом случае. Однако паниковать из-за ее наличия определенно не стоит.

«Присутствие живых личинок в ягоде говорит о том, что ее не обрабатывали агрессивной химией. Фермеры, применяющие системные инсектициды, получают „чистую“ ягоду без единого червячка, однако вместе с ней потребитель получает и остаточные количества пестицидов. Личинка выступает своего рода биоиндикатором экологичности продукта», — отмечает Кирьянов.

Кому все же стоит быть осторожнее

Несмотря на безопасность личинок, врачи выделяют несколько групп людей, которым следует быть особенно внимательными:

  • Аллергики. Белковая структура личинок у некоторых людей с высокой чувствительностью может вызвать аллергическую реакцию. Это редкость, но предрасположенным к аллергии рекомендуется тщательно промывать ягоды.
  • Люди с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Любая дополнительная органическая нагрузка способна спровоцировать дискомфорт.
  • Дети до 3 лет. Их пищеварительная система еще формируется, поэтому малышам малину лучше давать после тщательной обработки и в небольших количествах.
  • Люди с ослабленным иммунитетом. В период восстановления после болезней рекомендуется выбирать максимально чистые продукты.

Как правильно мыть малину: 3 проверенных способа

Энтомологи и диетологи рекомендуют несколько методов, которые гарантированно «выгоняют» личинок из ягод, не разрушая при этом витамины и не портя вкус.

Способ № 1. Соленая вода

  • В 1 литре прохладной воды растворяется 1 чайная ложка соли.
  • Малина заливается раствором на 10–15 минут.
  • Личинки всплывают на поверхность — остается слить воду и промыть ягоды чистой водой.

Способ № 2. Уксусный раствор

  • Смешивается 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды.
  • Малина замачивается на 5–7 минут.
  • Ягоды тщательно промываются под проточной водой.

Способ № 3. Контрастное ополаскивание

  • Сначала малина опускается в прохладную воду на 5 минут.
  • Затем быстро промывается под теплой (не горячей) водой.
  • Личинки от перепада температур выползают наружу.

Чего делать категорически нельзя

Эксперты предостерегают от нескольких распространенных ошибок. Не следует мыть малину под сильной струей воды — ягоды легко повреждаются, теряют сок и витамины. Замачивание дольше 20 минут не рекомендуется — ягода напитается водой и потеряет вкус. Использование мыла или моющих средств недопустимо — их остатки на пористой поверхности ягоды опаснее любых личинок. Перебирать влажную малину руками не стоит — так ягоды только раздавливаются. Лучше выложить их на бумажное полотенце и дать обсохнуть.

Ранее врач-гастроэнтеролог из Подмосковья Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько малины можно есть без вреда.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное