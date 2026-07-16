Белые черви в малине: энтомолог объяснил, почему их не стоит бояться и как правильно мыть ягоды
REGIONS: энтомолог Кирьянов развеял миф об опасности белых червей в малине
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Каждое лето социальные сети заполоняют фотографии малины с крошечными белыми червями внутри, а дачники и покупатели на рынках впадают в панику. Распространено убеждение, что наличие «червей» в ягоде означает заражение паразитами и делает продукт непригодным к употреблению. Энтомолог Константин Кирьянов успокоил: белые личинки, которых так боятся потребители, не имеют ничего общего с гельминтами и абсолютно безопасны для человека, сообщил REGIONS. Более того — их присутствие может свидетельствовать о высоком качестве ягоды.
Кто на самом деле живет в малине
По информации эксперта, белые «червячки», обнаруживаемые внутри спелых ягод малины, не являются ни глистами, ни паразитами. По словам Кирьянова, в 90% случаев это личинки малинного жука (Byturus tomentosus) — небольшого насекомого серо-бурого цвета, откладывающего яйца в цветки малины еще весной. В редких случаях в малине могут встречаться личинки малинной галлицы или плодовой мухи дрозофилы. Они также абсолютно безвредны для человеческого организма.
«Многие ошибочно принимают этих личинок за гельминтов, что является грубой ошибкой. Малинный жук — классический растительноядный вредитель, личинки которого питаются исключительно мякотью ягод. Для человека они совершенно безопасны: даже при случайном проглатывании нескольких личинок они просто переварятся в желудке, как любой другой белковый продукт. Никакого паразитарного заражения произойти не может», — объясняет энтомолог.
Почему червивая малина может быть даже полезнее
Парадокс, о котором редко упоминают продавцы на рынках: наличие личинок часто свидетельствует о минимальном использовании пестицидов. Это не отменяет необходимости мыть червивую малину — обработка требуется в любом случае. Однако паниковать из-за ее наличия определенно не стоит.
«Присутствие живых личинок в ягоде говорит о том, что ее не обрабатывали агрессивной химией. Фермеры, применяющие системные инсектициды, получают „чистую“ ягоду без единого червячка, однако вместе с ней потребитель получает и остаточные количества пестицидов. Личинка выступает своего рода биоиндикатором экологичности продукта», — отмечает Кирьянов.
Кому все же стоит быть осторожнее
Несмотря на безопасность личинок, врачи выделяют несколько групп людей, которым следует быть особенно внимательными:
- Аллергики. Белковая структура личинок у некоторых людей с высокой чувствительностью может вызвать аллергическую реакцию. Это редкость, но предрасположенным к аллергии рекомендуется тщательно промывать ягоды.
- Люди с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения. Любая дополнительная органическая нагрузка способна спровоцировать дискомфорт.
- Дети до 3 лет. Их пищеварительная система еще формируется, поэтому малышам малину лучше давать после тщательной обработки и в небольших количествах.
- Люди с ослабленным иммунитетом. В период восстановления после болезней рекомендуется выбирать максимально чистые продукты.
Как правильно мыть малину: 3 проверенных способа
Энтомологи и диетологи рекомендуют несколько методов, которые гарантированно «выгоняют» личинок из ягод, не разрушая при этом витамины и не портя вкус.
Способ № 1. Соленая вода
- В 1 литре прохладной воды растворяется 1 чайная ложка соли.
- Малина заливается раствором на 10–15 минут.
- Личинки всплывают на поверхность — остается слить воду и промыть ягоды чистой водой.
Способ № 2. Уксусный раствор
- Смешивается 1 часть яблочного уксуса с 3 частями воды.
- Малина замачивается на 5–7 минут.
- Ягоды тщательно промываются под проточной водой.
Способ № 3. Контрастное ополаскивание
- Сначала малина опускается в прохладную воду на 5 минут.
- Затем быстро промывается под теплой (не горячей) водой.
- Личинки от перепада температур выползают наружу.
Чего делать категорически нельзя
Эксперты предостерегают от нескольких распространенных ошибок. Не следует мыть малину под сильной струей воды — ягоды легко повреждаются, теряют сок и витамины. Замачивание дольше 20 минут не рекомендуется — ягода напитается водой и потеряет вкус. Использование мыла или моющих средств недопустимо — их остатки на пористой поверхности ягоды опаснее любых личинок. Перебирать влажную малину руками не стоит — так ягоды только раздавливаются. Лучше выложить их на бумажное полотенце и дать обсохнуть.
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