В ЖК «Резиденции Сколково» Одинцовского округа возведут новую школу

В жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцовском округе продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 мест, от инвестиционной группы АБСОЛЮТ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисту завершают внутреннюю отделку помещений, проводят поставку оборудования, благоустройство школьного двора. Площадь трехэтажного здания составила 12,4 тыс. кв. м, там разместят 48 учебных кабинетов, лабораторий и зон для творчества, в том числе кабинеты для изучения беспилотных технологий. Кроме того, там предусмотрены актовый зал, спортивный зал и не только.

На прилегающей территории появятся зоны под общешкольные мероприятия, физкультурно-оздоровительная зона, учебно-опытная зона с экологической тропой, где дети смогут на практике изучать биологию, выращивать полевые и овощные культуры.

На территории ЖК «Резиденции Сколково» уже построены два детских сада на 115 и 170 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.