В подмосковных больницах установили более 60 единиц офтальмологического оборудования

С начала 2026 года в подмосковные медицинские организации поступило 66 единиц новой офтальмологической техники на общую сумму 223 млн рублей, это позволит жителям получать качественную помощь рядом с домом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современное офтальмологическое оборудование позволяет своевременно выявлять заболевания глаз, проводить высокоточную диагностику и выполнять сложные хирургические вмешательства», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Технику поставили в Королевскую, Воскресенскую, Ступинскую, Люберецкую, Раменскую и другие больницы. Среди них - когерентные томографы, микрохирургические системы, ультразвуковые приборы, лазеры и другое оборудование. Его закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.