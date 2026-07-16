«Я еще не все знаю по-русски»: как уехавший из России иноагент Макаревич помогает Вайкуле учить русский язык

Латвийская певица Лайма Вайкуле всерьез взялась за русский язык — помогать ей вызвался уехавший из России Андрей Макаревич*, пишет Super. В интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм» артистка призналась, что даже сейчас есть слова, значения которых она не знает.

По словам Лаймы, Макаревич объясняет ей значения незнакомых слов и помогает разобраться в тонкостях живой разговорной речи.

«Получается, когда русский язык уже не моден, я его начинаю учить благодаря Андрею. Я вроде как хорошо говорю, но это не мой родной язык», — призналась Вайкуле.

Коснулась певица и темы своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале. Она рассказала, что организаторы пытались пригласить лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука*, но музыкант не сможет приехать. Также Лайма отметила, что почти каждый день видится с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, которая приехала в Юрмалу.

Ранее сообщалось, что иноагент Андрей Макаревич и его семья попали под ракетный обстрел в Израиле.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.