Юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS разъяснил, как дачникам законно продавать излишки урожая и не нарваться на штраф. По его словам, продажа нескольких ведер огурцов или яблок не считается бизнесом, если земельный участок не превышает 50 соток и владелец не привлекает наемных работников. Однако систематическая торговля уже расценивается как предпринимательская деятельность и требует оформления.

Самый простой и удобный вариант для дачников — зарегистрироваться самозанятым через приложение «Мой налог» или портал госуслуг. Налог составит 4 процента при работе с физлицами и 6 процентов — с юрлицами, при этом не нужно подавать декларации и покупать онлайн-кассу. Если же продажи разовые и небольшие, налог можно не платить, но при себе нужно иметь справку из местной администрации или правления СНТ о том, что продукция выращена на собственном участке. С этим документом можно торговать на сельскохозяйственных рынках, ярмарках выходного дня, через интернет и просто соседям. Справку при этом нужно обновлять ежегодно. За торговлю без оформления и уплаты налогов грозит штраф за незаконное предпринимательство, размер которого зависит от суммы полученного дохода.