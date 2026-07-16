«Я очень похож на деда Абдулова»: как музыкант Шиподько пытается доказать родство с великим Александром Абдуловым?

Лидер группы «Паровоз до Кубы» Сергей Шиподько уже несколько лет пытается разобраться в тайне своего рождения. Мужчине 52 года, и он открыто заявляет, что может быть сыном легендарного актера Александра Абдулова, пишет MK.RU. В основе его предположений — в первую очередь слова матери, которые он считает главным доказательством. Однако генетические тесты пока не дают однозначного ответа.

Отмечается, что музыкант прошел уже несколько ДНК‑исследований, но их итоги противоречат друг другу. Один тест дал отрицательный результат, другой — показал лишь частичные совпадения, которые косвенно указывают на родство. Шиподько настаивает на проведении еще одной экспертизы, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.

При этом музыкант подчеркивает, что не претендует на наследство Абдулова. Его главная цель — наладить контакт с возможными родственниками. Сергей мечтает встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией.

«Мечтаю встретиться со своей предполагаемой сестрой Евгенией, которой уже 19 лет. Я бы очень хотел познакомиться с Женей. Надеюсь, в этом мне помогут мои московские друзья», — сказал Сергей.

Фото: [ Сергей Шиподько/скриншот видео ]

Помимо сомнительных генетических тестов, Шиподько опирается на цепочку косвенных подтверждений. Он верит словам людей, которые лично знали Абдулова.

Так, например, актер Георгий Мартиросьян, друживший с артистом, признал сходство с Шиподько. Племянница Абдулова также замечала внешнее сходство. По словам самого музыканта, он очень похож на предполагаемого деда — Гавриила Даниловича Абдулова. Эксперты‑физиогномисты, с которыми он консультировался, тоже сошлись во мнении, что сходство очевидно.

Недавно Сергей взял творческий псевдоним Абдулов. Он уверяет, что это не попытка воспользоваться громкой фамилией, а дань памяти артисту, которого он считает своим отцом.

Напомним, Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года в Москве, в Центре сердечно‑сосудистой хирургии имени Бакулева. Ему было 54 года. Причиной смерти стал рак легкого четвертой стадии, развившийся на фоне многолетнего курения.

Летом 2007 года во время съемок у актера обострилась язва желудка, его прооперировали, но после операции возникли проблемы с сердцем. Осенью врачи обнаружили онкологию, и, несмотря на лечение, спасти его не удалось.

Ранее старший сын Александра Градского выступил против эксгумации тела отца ради установления отцовства с детьми Марины Коташенко.