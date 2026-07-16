Британские СМИ насчитали 31 «грязный прием» аргентинцев в игре против Англии

Одна из самых влиятельных британских газет The Telegraph опубликовала статью, в которой перечислила 31 «грязный трюк» со стороны аргентинских футболистов в полуфинале чемпионата мира с Англией (2:1).

Издание отмечает, что уже в дебюте встречи аргентинцы пять раз нарушили правила. The Telegraph нашла шесть нарушений у Джулиано Симеоне, четыре — у Леандро Паредеса, по три — у Алексиса МакАллистера и Энцо Фернандеса.

Матч обслуживал американский арбитр Исмаил Эльфат. Всего он зафиксировал 15 фолов у сборной Аргентины и 11 — у англичан. То есть британские СМИ обнаружили у аргентинцев вдвое больше нарушений, чем арбитр. Аргентинские игроки удостоились трех желтых карточек, у Англии — одна.

Аргентина пропустила гол в начале второго тайма, а затем прочно заперла соперника в его штрафной. Южноамериканцы упустили несколько моментов — чего только стоят два попадания в штангу МакАллистера, но в концовке дожали пассивно игравшую Англию.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Англии за трусливую игру после забитого гола.