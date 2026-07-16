В Ленинском возвели новые дома в Архитектурном пригороде «Южная долина»

В составе Архитектурного пригорода «Южная долина» в Ленинском городском округе возвели семь новых домов, ГК RDI Group выдали разрешение на их ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь малоэтажных домов составила более 13,7 тыс. кв. м, они рассчитаны на 313 квартир различной планировки. На территории комплекса есть спортивные и детский площадки, беговые и велосипедные дорожки, супермаркет и плоскостные парковочные места.

Комплекс находится вблизи заповедника Горки Ленинские, в 1,5 км от него будет проходить масштабный проект – Южно-Лыткаринская автодорога. Для детей предусмотрено строительство детского сада, в 5-10 минутах езды расположены две общеобразовательные школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.