Акинфеев назвал сборную, на которую должна равняться российская молодежь
Игорь Акинфеев: «Хочу, чтоб наша молодежь приблизилась к уровню сборной Испании»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу 360 назвал эталонную команду, к уровню игроков которой должны стремиться молодые российские футболисты.
«Мне как человеку, который 350 лет в футболе и начинал в советской школе, хочется, чтобы наша молодежь подтянулась — не на один уровень, конечно, это будет очень тяжело — к сборной Испании», — сказал Акинфеев.
Знаменитый вратарь выделил главные особенности испанской школы — техника работы с мячом, культура паса, тактические перестроения. Акинфеев подчеркнул, что эти навыки закладываются с детских лет.
Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира, обыграв в полуфинале сборную Франции со счетом 2:0. Ее соперником станет действующий чемпион мира команда Аргентины, которая в полуфинале выбила Англию (2:1).