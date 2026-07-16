«ЭЛЕМЕТ» в Электрогорске расширяет производство — какие цеха строят и когда запустят

Так, 14 июля предприятие посетил ВРИП главы округа Сергей Владимирович Балашов — он осмотрел строящийся комплекс одного из ключевых промышленных объектов территории.



Завод работает с 2001 года и располагает более чем 20 тысячами квадратных метров площадей, современным оборудованием и штатом квалифицированных специалистов. «ЭЛЕМЕТ» выпускает уникальную для России продукцию: центрифуги для горной промышленности, промышленные фильтры, машины для противообледенительной обработки воздушных судов, износостойкую керамику.



Предприятие поставило свыше 200 центрифуг на 40 фабрик, более 100 фильтров — на аналогичное число предприятий, а 61 машина для обработки от обледенения уже задействована в 44 аэропортах страны.



После ухода с рынка трех крупных зарубежных производителей центрифуг компания освоила выпуск всех востребованных типоразмеров и приступила к производству высокоскоростных редукторов с дифференциальной ступенью — такой продукции ранее не выпускали ни в СССР, ни в современной России.



В планах — ввод цеха № 10 (2400 кв. м) к I кварталу 2027 года для сборки центрифуг и цеха № 11 (5400 кв. м) для серийного выпуска редукторов: его строительство стартует в мае 2026 года и завершится к концу 2027‑го. Развитие площадки обеспечит новые рабочие места, рост налоговых отчислений и укрепит технологическую независимость страны.