Дата рождения поэта стала днем ее ухода: праправнучку Пушкина похоронили в семейном некрополе в Подмосковье

6 июня — день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В эту же дату, спустя 188 лет после гибели поэта, ушла из жизни его праправнучка. Юлия Григорьевна Пушкина словно выбрала этот день сама, чтобы замкнуть временной круг. Спустя 40 дней после ее кончины часть праха захоронили в фамильном некрополе у храма Зачатия святой Анны в подмосковной Лопасне. Об этом проинформировал глава округа Михаил Собакин в официальном канале, сообщил REGIONS.

Юлия Григорьевна родилась в 1939 году и, казалось, была далека от мира литературы. Она окончила авиационный институт, трудилась на заводе «Салют», затем четверть века проработала в Министерстве энергетики. Но в 1999 году, к 200-летию Пушкина, она взяла на себя миссию сохранения наследия предка. Возглавив благотворительный фонд «Наследники и наследие А. С. Пушкина», она занялась тем, что было ей по-настоящему близко, — возрождением памяти.

Именно Лопасня стала местом, где семья Пушкиных обрела свой дом после трагической гибели поэта. Сюда переехала его вдова с детьми, здесь выросли Александр, Григорий, Мария и Наталья. Здесь жил старший сын поэта, воспитавший 11 детей. Он любил эту землю, венчался в местном храме и завещал похоронить себя рядом с первой женой. Теперь в этом ряду и Юлия Григорьевна, потомок по линии Григория.

Фото: [ max.ru/sobakin_mn ]

Благодаря ее усилиям усадьба «Лопасня-Зачатьевское» обрела новую жизнь. Она лично занималась восстановлением дома, созданием музея с подлинными вещами. Она возродила и семейный некрополь — место, где сегодня покоятся несколько поколений Пушкиных.

На церемонию прощания собрались те, кто хранит память о роде: сын Юлии Григорьевны, директор музея-усадьбы, сотрудники пушкинских музеев. Заупокойную молитву провел игумен Сергий. Слова звучали особенно трогательно над свежей могилой — рядом покоятся дети и внуки поэта.

Фото: [ max.ru/sobakin_mn ]

Юлия Григорьевна прожила долгую и достойную жизнь. Она останется в истории как женщина исключительной силы духа, сумевшая соединить техническое образование с глубокой любовью к культуре. Истинная наследница гения, она сделала все, чтобы его наследие продолжало жить и передаваться будущим поколениям.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подготовить проект указа о Российском Пушкинском обществе.