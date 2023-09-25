«Харизма на все 100%»: Жители Волгограда делятся эмоциями после концерта группы Burito

24 сентября в Волгограде открыли второй по величине торговый центр. Для гостей и жителей города устроили праздник в честь данного события. Фееричное выступление гимнасток, интересные конкурсы и значимые подарки были интересны присутствующим, но больше всего понравился часовой концерт группы Burito. Прозвучали известные хиты. Жители делились впечатлениями в социальных сетях:

«Ребята, вы мощь! Зажгли «Парк Хаус». Приезжайте еще к нам, у меня сыну 2 года, он теперь ваш поклонник, танцевал под ваши песни без остановки»

«Спасибо за концерт! Было очень круто! Вы самые лучшие! Ваш вокал, песни, подача, харизма — все на 100%».

«Это было потрясающе! Спасибо, Бурито! Приезжайте к нам еще, ребята, вы мегакрутая команда!»

Автор материала отметил, что в настоящее время людям очень важно получать приятные эмоции. Волгоград – большой город, но столь массовые праздничные концерты проходят достаточно редко и было бы хорошо, если горожан почаще радовали такими событиями. В первую очередь хотелось бы, чтобы больше всех был вовлечен именно бизнес.

В выходные дни в городе прошло еще одно интересное событие. На высоте восьми метров на аттракционе «колесо обозрения» выступили гимнастки. Спортсменки разной возрастной категории показали шоу. Вход на мероприятие был свободным.