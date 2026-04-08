Химия против червей: почему лисички почти никогда не бывают червивыми

Каждый, кто хотя бы раз выбирался в лес за грибами, наверняка обращал внимание на одну удивительную деталь: лисички почти всегда выглядят безупречно чистыми. Пока другие грибы — подберезовики, сыроежки или маслята — часто бывают изъедены личинками и червями, лисички остаются нетронутыми. С чем связана такая «неприкосновенность»? И можно ли попробовать вырастить эти грибы прямо на своем участке? Об этом REGIONS рассказал подмосковный грибник с многолетним стажем Александр Чуканов.

«Главная тайна лисичек кроется в особом веществе, которым их наградила природа. Для вредителей такой гриб становится опасным, поэтому они инстинктивно обходят его стороной. Интересно, что это свойство лисичек даже используют в фармацевтике — экстракт гриба добавляют в препараты против паразитов», — поясняет Александр Чуканов.

Почему лисички никогда не бывают червивыми

Разгадка «неприкосновенности» лисичек — в их химическом составе. Ученые обнаружили, что эти грибы содержат особое вещество — хиноманнозу (второе название — хитинманноза). Оно абсолютно безопасно для человека, но для насекомых и червей становится настоящим парализатором.

Как это работает? Чтобы переварить даже маленький кусочек лисички, личинке требуется провести 13 сложных ферментативных реакций. Для большинства лесных вредителей это непосильная задача. В результате они просто не рискуют нападать на эти грибы и предпочитают обходить их стороной.

«Можно сказать, что лисичка — это природный сейф, который большинство насекомых не способны „взломать“. Их организм не приспособлен к переработке столь сложных соединений», — добавляет Александр Чуканов.

Как пояснил специалист, у любого механизма защиты есть свои исключения. Проволочник, который является личинкой жука-щелкуна, сумел обойти химическую защиту лисичек. В процессе эволюции у этого вредителя выработался специальный фермент. Он позволяет переваривать труднодоступные вещества, содержащиеся в грибах.

Именно поэтому иногда в лесу можно встретить лисичку с червоточинами. Однако такие экземпляры попадаются редко. По словам экспертов, не чаще одного раза на сотню грибов. Для сравнения: среди других лесных грибов доля пораженных червями может достигать 80 процентов.

Еще один важный момент — в лисичках содержатся бета-глюканы. Это особые полисахариды. Они укрепляют иммунную систему человека и защищают организм от вредных микроорганизмов. Кроме того, бета-глюканы делают сами грибы менее привлекательными для паразитов и вредителей. Так что у лисичек сразу несколько линий защиты.

