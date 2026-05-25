Математика дачи: как посчитали идеальные 6 соток для советской семьи

Фраза «мои шесть соток» для многих до сих пор — символ дачи, летнего отдыха и бесконечных грядок. Размер участка в 600 квадратных метров десятилетиями оставался стандартом для миллионов советских граждан. Но почему именно шесть, а не пять и не десять? Как выясняется, за этой цифрой кроется не случайность, а вполне продуманный научный расчет. Проведен он был в тяжелые военные годы. О том, как появились знаменитые шесть соток и почему государство не позволяло выделять больше, рассказывает риелтор подмосковной компании Юлия Коченогова в материале REGIONS.

Кто стоял за расчетами

Отправной точкой послужила деятельность человека по имени Виталий Эдельштейн. Этот профессор Московского сельскохозяйственного института впоследствии возглавил садово-огородную станцию, созданную при том же учебном заведении. Еще до революционных событий он успел зарекомендовать себя как видный ученый, а после продолжил активно заниматься систематизацией накопленных знаний в области садоводства и огородничества.

В 1944 году, когда страна еще вела Великую Отечественную войну, Эдельштейн издал книгу «Индивидуальный огород». В этом труде он не просто давал советы, а математически обосновал, какие культуры нужно выращивать и в каком количестве, чтобы семья не голодала.

Одним из ключевых мотивов, по которым государство в принципе пошло на узаконивание частных огородов, стала реальная угроза массового голода. Положение с доступностью свежих овощей и фруктов в межсезонье было крайне тяжелым. Власти приняли решение разрешить населению самостоятельно обеспечивать себя продовольствием.

«Многие думают, что шесть соток появились при Хрущеве, но это не совсем так. Основа была заложена еще в 1949 году при Сталине. Просто массовая раздача участков началась позже, и цифра закрепилась. На самом деле за ней стоит огромная работа ученого, который считал каждый квадратный метр», — рассказывает Юлия Коченогова.

Расчет был строгим и педантичным — как и подобает настоящей научной работе. Вот ключевые этапы, которые проделал Виталий Эдельштейн.

Норма овощей на одного едока. Ученый вывел годовую потребность человека в овощной продукции. Цифра составила 500 килограммов 700 граммов.

Необходимая посевная площадь. Далее Эдельштейн подсчитал, сколько земли потребуется для выращивания такого объема. Принимая во внимание важнейшие культуры — картофель, морковь, брюкву, репчатый лук, капусту, огурцы, томаты и бобовые — он получил 124,5 квадратного метра на человека.

Поправка на размер семьи. В ту пору обычная советская ячейка общества насчитывала от 3,9 до 4,3 человека. Умножив 124,5 квадратных метра на этот коэффициент (округленно — на четыре), вышли примерно на 500 квадратных метров.

Добавка под сад. К огородной территории приплюсовали место для посадки плодовых деревьев и возведения мелких хозяйственных построек. Так в итоге и вышли на окончательную цифру — 600 квадратных метров, то есть знаменитые 6 соток.

«Расчет был очень точным. Ученый буквально сказал: вот столько нужно земли, чтобы прокормить семью. Ни метром больше. И это идеально вписалось в государственную логику — дать людям ровно столько, сколько нужно для выживания, и ни одного лишнего метра», — объясняет Юлия Коченогова.

Почему нельзя было больше: борьба с частной торговлей

Первая и основная причина — идеологического свойства. В Советском Союзе любая частная предпринимательская деятельность находилась под запретом. Выращивание овощей с целью их последующей продажи официально считалось спекуляцией, а за спекуляцию предусматривалась уголовная ответственность. Если бы государство выделяло гражданам наделы площадью 10–15 соток, те могли бы производить излишки и пускать их в рыночную торговлю. А это уже попахивало мелкобуржуазными настроениями, с которыми власть вела бескомпромиссную борьбу.

Второй мотив — сугубо прагматичный. Советские люди были обязаны большую часть времени проводить на заводах и предприятиях, а не копаться в земле на огородах. Участок размером в шесть соток можно было содержать без серьезного ущерба для основной работы. Более обширная площадь потребовала бы от владельца куда больших временных и физических затрат, что уже не вписывалось в жесткие рамки плановой экономики.

«Любопытный факт: 6 соток — это был потолок, который гарантировал, что вы не станете фермером. Вы могли накормить себя, может быть, даже угостить соседа. Но продавать излишки на рынке — это было уже чревато. Так что размер участка был не только агрономическим, но и политическим решением», — заключает Юлия Коченогова.

