Новая пристройка позволит увеличить вместимость детского сада в Пушкине на 50%

В Пушкине после завершения строительства новой пристройки детский сад «Звездочка» сможет принимать на 50% больше воспитанников. Проектная вместимость вырастет со 120 до 180 детей, что поможет частично решить вопрос доступности дошкольного образования в округе. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание пристройки займет площадь более тысячи кв. м. В нем разместят 3 группы для детей разных возрастов — младшей, средней и старшей, по 20 ребят в каждой. Пространство спланировано с учетом всех требований к комфорту и безопасности малышей: оборудуют полноценные игровые зоны, уютные спальни, удобные раздевалки и буфетные помещения. Кроме того, в новом корпусе появится кабинет психолога. Для хозяйственных нужд выделят отдельную кладовую.

Обновление коснется не только здания, но и прилегающей территории. Игровую зону расширят, чтобы у всех воспитанников было достаточно места для активных игр и прогулок. Дополнительно установят теневые навесы — они создадут комфортную зону отдыха в жаркие дни и защитят детей от прямых солнечных лучей.

На текущий момент строительная готовность пристройки составляет 65%. На объекте активно ведутся строительно‐монтажные и отделочные работы. Завершить строительство планируют до конца этого года.

