Химки отмечают 80-летие Великой Победы

В администрации отметили, что жители Химок внесли большой вклад в Победу. Ежедневно горожане делали все, чтобы приблизить момент долгожданной победы. Жители округа самоотверженно сражались на поле боя. Те, кто остался дома, трудился, не жалея сил и здоровья.

«Мы гордимся нашими героями — и павшими, и выжившими», — отметили в администрации.

В администрации сообщили, что задача современных горожан — сохранить память о героях, которые подарили соотечественникам мирное небо. Победа досталась стране ценой больших потерь. В честь праздника в округе проходят различные памятные мероприятия, в которых принимают участие горожане разных возрастов.

В администрации рассказали, что некоторые горожане продолжают подвиг своих предков. Так, четыре поколения семьи Фризен в разные исторические события посвятили свою жизнь службе родной стране. В честь праздника в округе рассказывают о судьбах местных героев, которые становятся мотивацией для современного общества.

Ранее сообщалось, что в Химках установили памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны.