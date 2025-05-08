В Химках установили памятную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны

В администрации отметили, что химчанка проживает в доме, который расположен на Юбилейном проспекте, 41А. У входа в подъезд установили почетную доску. Торжественное мероприятие посетили местные жители, депутаты, общественница Алина Шалимова и представители химкинского отделения подмосковной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Фризен и Антон Зенькович.

«К сожалению, ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше. Сегодня мы обязаны делать все возможное для того, чтобы увековечить память об их подвигах. Поэтому считаю такое мероприятие очень значимым», – поделилась Алина Шалимова.

В администрации поделились историей жизни ветерана. Война пришла, когда Надежда Анисимовна была 13-летней девочкой. Как и у других детей, жизнь резко изменилась. Она начала работать на автобронетанковом ремонтном заводе. Дочь ветерана рассказала, что женщина была неоднократно награждена за тяжелый труд в годы войны.

«Государство по достоинству оценило труд моей мамы», — поделилась дочь ветерана ВОВ Нина Баранова.

В администрации напомнили, что решение об установке памятных досок было принято во время заседания Совета депутатов под руководством главы муниципалитета. Депутаты едины во мнении, что таблички должны появляться на фасадах домов, в которых проживают участники Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что активисты в Химках передали 150 кг гуманитарной помощи бойцам СВО.