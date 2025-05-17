Хинштейн сообщил о сумме ущерба по делу о фортификации Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24» поделился подробностями иска о возведении оборонных сооружений в курском приграничье.

Александр Хинштейн проинформировал, что ответчики по иску присвоили бюджетные средства. Нанесенный из-за их действий ущерб государству составил 4,1 млрд руб. Правительство Курской области поддерживает иск генеральной прокуратуры, который был удовлетворен судом первой инстанции. Врио губернатора выразил надежду, что аналогично поступит суд второй инстанции.

«И, собственно, надзорное ведомство требовало вернуть в бюджет 3,2 млрд руб…. Это было 1,5 месяца тому назад. Эти средства, как считает генеральная прокуратура, и мы разделяем ее оценку, были выведены», — сказал Хинштейн в эфире телеканала «Россия 24».

По информации Хинштейна, суд первой инстанции увеличил сумму ущерба до 4,1 млрд руб. Согласно документам, деньги выделяли из бюджета на строительство оборонительных сооружений. Спикер предположил, что ответчики не собирались реализовывать проект. Они преследовали одну цель — завладеть деньгами. Суд постановил, что деньги необходимо изъять у бывших руководителей Корпорации развития региона, у компаний-подрядчиков, а также их бенефициаров и руководителей.

По словам Хинштейна, регион рассчитывал на выполнение большого объема работы: строительство тетраэдрам и оборонительных рубежей, монтаж фортификационной системы.

«Ну а всего, напомню, по контрактам на строительство оборонительных сооружений в регионе было выделено или должно было быть выделено более 19 млрд руб.», — рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что силовики задержали экс-губернатора Курской области и его бывшего помощника.