Силовики задержали экс-губернатора Курской области и его бывшего помощника

В Курской области задержали бывшего губернатора Алексея Смирнова, а также его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий из правоохранительных органов.

В структурах подтвердили задержание Смирнова и Дедова. Они проходят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозревают, что бывший губернатор и его помощник замешаны в хищении бюджетных средств, которые выделялись для возведения оборонительных сооружений в Курской области. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексей Смирнов был главой региона непродолжительное время: с сентября по декабрь 2024-го. В том же году, после отставки губернатора, задержали директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина. Их обвинили в превышение должностных полномочий, которые принесли ущерб на 800 млн рублей бюджету при строительстве фортификационных сооружений. Владимир Лукин мог дать показания против экс-губернатора.

Телеграм-канал «112» отмечает, что из федерального бюджета на оборону Курской области выделяли 15 млрд рублей. Из них недосчитались почти 200 млн рублей. Средства могли распределить через фиктивные тендеры, а победу присуждали фирмам-однодневкам.

Как сообщил канал Mash, у Алексея Смирнова в последнее время были проблемы с сердцем. Он обращался к врачам в Москву незадолго до задержания. Из-за проблем со здоровьем экс-чиновник жил на два региона: находился в коттедже в подмосковном Красногорске, но периодически приезжал в Курск.

Ранее сообщалось, что экс-главу ФНС Свердловской области объявили в розыск.