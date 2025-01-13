Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона обратился к чиновникам с просьбой не ограничивать возможность оставлять комментарии под их записями в социальных сетях. Видео заседания опубликовано в аккаунте правительства Курской области во «ВКонтакте».

В преддверии завершения 2024 года Александр Хинштейн поручил чиновникам завести страницы в социальных сетях. На заседании, которое прошло 13 января, он сделал замечание политикам. В частности, врио главы Курской области запретил выбирать в настройках возможность не оставлять комментарии под постами.

Спикер допустил, что в комментариях может появляться критика. Однако никакая информация не может быть удалена. Исключение — сообщения, в которых присутствуют дискриминационные высказывания или оскорбления.

«Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — сказал Хинштейн.

Во время заседания врио главы Курской области обратился к чиновникам с призывом знать проблемы жителей региона и помогать им в их решении. Особое внимание стоит уделять ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Хинштейн разругался с жителем Суджи по поводу компенсаций за утраченное жилье.