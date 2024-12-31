Хинштейн разругался с жителем Суджи по поводу компенсаций за утраченное жилье

Сумма компенсаций за утраченное имущество для эвакуированных жителей приграничных районов Курской области, которые решили приобрести новое жильё, останется прежней. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе встречи с инициативными группами переселенцев. Видео с выступлением было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

В ответ на эти слова чиновника, ему возразил местный пенсионер из Суджи Валерий Моисеев, заявивший Хинштейну, что после эвакуации он хоть и получил сертификат на покупку нового жилья, но из-за низкого размера пенсии не может отремонтировать жилье и купить мебель.

«У нас было все: мы ничего не просили, мы помогали армии, у нас были прекрасные дома», — поделился Моисеев своими переживаниями.

Мужчина попросил власти увеличить суммы выплат до 1 млн рублей. В ответ на это Хинштейн обратил внимание на непонимание мужчиной происходящей в стране и Курской области в частности ситуации.

«У меня такое ощущение, что вы до 2022 года существовали на необитаемом острове. В конце концов будто не государство вам платило пенсию, а она откуда-то приходила сама по себе», — гневно высказался Хинштейн.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришел на встречу с жителями региона, вырядившись в офисный китель оливкового цвета, напоминающий форму Вооруженных сил России.