Хирург Куроленко рассказал о неудачных операциях Инстасамки и Шишковой

Пластический хирург Виктор Куроленко на примере тюменских звезд рассказал, какие операции и процедуры могут испортить внешний вид девушек, сообщил nashgorod.ru.

Модель Алена Шишкова не скрывала от журналистов, что делала операции. Пластический хирург Куроленко предполагает, что вторая вице-мисс России 2012 года убирала комки Биша и пользовалась филлерами. Если понаблюдать за девушкой во время интервью, можно заметить потерю мимики. Черты ее лица стали широкими и мягкими. Девушки возрастной категории 30+ страдают от отеков. Неправильно подобранные филлеры усугубят положение.

«Это может привести к эффекту «надутого лица», которое потом будет не так просто исправить», — прокомментировал хирург.

Брать пример с модели хирург не советует. Молодые женщины не должны стараться изменить внешность. Цель хирурга — акцентировать внимание на естественной красоте.

Еще один неудачный пример сотрудничества с хирургами — опыт певицы Инстасамки. До 25 лет эксперт не рекомендует девушкам приходить к врачу, если нет объективных показаний. Использовать филлеры, чтобы остановить возрастные изменения, лучше после 30 лет. До этого возраста филлеры помогут избавиться от асимметрии лица, но важно выбрать опытного специалиста. Эксперт предполагает, что певица делала различные операции для привлечения внимания аудитории.

«Сейчас же девушка более осознанно подходит к своей внешности и потому удаляет последствия былых операций. Судя по возникшим проблемам, некоторые услуги оказывались ей некачественно», — указал Куроленко.

Удачным примером хирургическое вмешательства стала тиктокерша Юлия Гаврилина. Девушка сделала только ринопластику из-за затрудненного дыхания. Юлия старается сохранить естественную красоту, что служит современным девушкам примером для подражания.

Ранее сообщалось, что пластический хирург Алексанян определил наиболее бесполезные операции на лице.