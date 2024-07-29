Пластический хирург Алексанян определил наиболее бесполезные операции на лице

По словам пластического хирурга Тиграна Алексаняна, ринопластика, броулифтинг, удаление комков Биша, то есть создание инстаграмного лица с маленьким узким носом, лисьими глазками и подчеркнутыми скулами выглядит неестественно и однотипно. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что узкий нос нередко не гармонирует с лицом.

По мнению медика, менять форму носа, его размер следует так, чтобы не навредить здоровому дыханию и при этом учитывать анатомию. Так, при удалении комков Биша для подчеркивания скул следует выполнять только по показаниям. К тому же в отдельных случаях данная операция не омолаживает, а напротив, старит.

Он добавил, что также разочароваться в результате достаточно легко, если хирург не опытный и объемы удаляемого жира рассчитаны неверно. В таком случае лицо деформируется, кожа провисает еще больше, появляются глубокие заломы. Кроме того, следует быть осторожными с пропорциями, чтобы не переборщить, поскольку весьма просто получить эффект маски и лишиться индивидуальности, если не внимать советам профессионалов и пробовать на себе все модные тенденции.