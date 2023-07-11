Хищение денег с карт закончилось федеральным розыском: в Хабаровске задержан мошенник

В Хабаровске задержали местного жителя, который находился в федеральном розыске из-за хищения денег с банковских карт, сообщает transsibinfo.com .

В прошлом году мужчину задержали в связи с обвинениями в хищении денежных средств. Обманным путем он завладел 20 тысячами рублями. Но обвиняемый не являлся в зал суда, игнорировал оповещения, а позже пропал. Правоохранительные органы объявили его в федеральный розыск.

Ранее мужчина не раз нарушал закон. Он нес наказание за угон автомобилей и кражу денег, грабежи. Задержали его на одной из улиц Хабаровска. Полицейским прохожий показался подозрительным, поэтому они решили проверить документы.Теперь обвиняемый находится в следственном изоляторе под стражей.